جامعة البصرة للنفط والغاز تضيف اختبار الذكاء لمنحة الامل التركية

2020/09/11 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / شهدت جامعة البصرة للنفط والغاز اجراء مقابلات واختبار الذكاء لمنحة الأمل التركية (الدفعة السادسة) ، حيث ضيفت الجامعة وفدا يمثل لجنة المقابلات المركزية لمنظمة منحة الامل التركية المانحة للزمالات اليوم الجمعة.وضم الوفدكلا من الدكتور حسين علي حسن/ من مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ومعاذ سالم عبد الرحمن من الاكاديمية الدولية للقيادة والتنمية باسطنبول، والدكتور غسان نجم عبدالله.وذكر اعلام جامعة البصرة للنفط والغاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " تم اللقاء بالمساعد العلمي للجامعة الدكتور عماد حسن رضا الخرسان ومدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور رعد زعلان حمود، وبحضور مدير قسم الاعلام والعلاقات العامة المدرس حيدر علي الاسدي وجرى امتحان الذكاء للمتقدمين،فضلا عن اجراء المقابلات الشخصية مصاحبة لاجراءات الوقاية الصحية .واضاف " وتم خلال المقابلة الأخذ بنظر الاعتبار المعايير والشروط المطلوبة للمنحة على المتقدمين كافة، ولفت البيان الى ان الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية باسطنبول كرمت جامعة البصرة للنفط والغاز تثميناً لجهودها في التعاون من اجل خدمة المتقدمين للزمالات الدراسية، وتسلمها المساعد العلمي للجامعة الدكتور عماد الخرسان ./انتهى

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