رئيس الجمهورية للكاظمي : هناك فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم /موسع

2020/09/11 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح وجود فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم وتجاوز أخطاء الماضي والانطلاق نحو مستقبل مزدهر.وذكر بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان صالح، استقبل اليوم الجمعة ، في محل إقامته في مدينة السليمانية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري المرافق له.وقال صالح لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جولة في منطقة ميرگبان في السليمانية، إن هناك فرصة تاريخية لحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم ولكل العراقيين، فيما قدّم الكاظمي شكره لرئيس الجمهورية مثمناً دوره المهم في تذليل العقبات فيما يخص رواتب الموظفين والمسائل العالقة بين المركز والاقليم./انتهى9

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