قوات الرد السريع تنفذ إنزالاً جويا بأهوار ميسان

2020/09/11 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قواتُ الرد السريع عملية إنزالٍ جوي في أهوار ميسان ضمنَ عمليةٍ أمنيةٍ تنفذها في المحافظة لنزع السلاح واعتقال مطلوبين للقضاء.

وذكرت خلية الإعلامِ الأمني في بيان، أن قوات الرد السريع تُواصل عملية نزع السلاح، وألقت القبضَ على عددٍ من المطلوبين للقضاء، مشيرة إلى أن فوجَ الاستطلاع نفذ إنزالاً في أهوار ميسان بالاشتراك مع اللواء الأول واللواء الرابع بإسنادٍ من طيران الجيش.

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