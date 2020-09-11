الحلبوسي ومارتن هوت يبحثان ملف النازحين والجهود الواجب بذلها لانهاء هذا الملف

2020/09/11 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوت دور المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، اضافة الى مناقشة ملف النازحين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الجمعة، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوت”، مبينا ان “اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في البلاد، وأهم الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة، من أجل إجراء انتخابات حرة تعبرعن إرادة المواطن”.

وتابع البيان، “كما بحث اللقاء دور المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية على الصعد كافة، اضافة الى مناقشة ملف النازحين، وضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون بين العراق وأصدقائه لإنهاء ملف النزوح”.

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