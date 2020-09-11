بالفيديو.. استعدادات انتخابات نادي الجوية غداً

2020/09/11 | 19:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن نادي القوة الجوية، إكمال كافة الإجراءات اللوجستية لإقامة المؤتمر الانتخابي للنادي لانتخاب هيئة إدارية جديدة والتي ستقام يوم غد السبت.





وستجري الانتخابات عند الساعة الواحدة ظهرا في نادي اليرموك الترفيهي، وسيقوم المكتب الإعلامي للنادي بتزويد جميع وسائل الإعلام بوقائع المؤتمر على قناة التليغرام للنادي.

عمار المسعودي

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