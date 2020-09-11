الكاظمي: حلبحة تعرضت لأبشع جريمة في تاريخ الانسانية

2020/09/11 | 19:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، محافظة حلبجة تعرضت لابشع جريمة عرفتها الانسانية في زمن النظام البعثي البائد.وقال الكاظمي خلال تصريح صحفي، خلال زيارته الى محافظة حلبجة "نحن اليوم في محافظة حلبجة للاطلاع على احتياجات مواطنيها ومساعدتهم قدر الامكان".وأضاف، ان "محافظة حلبحة تعرضت لابشع جريمة في تاريخ الانسانية على يد ازلام النظام البائد ونحن هنا لمساعدة ابناء هذه المدينة المجروحة".وبين "سنعمل على تلبية مطالب أبناء حلبجة وإعادة الأمل لهم، حلبجة هي جرح في وجدان جميع العراقيين".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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