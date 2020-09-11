هل ينوي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟

2020/09/11 | 19:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن نية وزير المالية تقديم مسودة بالإصلاحات في نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن وزارة المالية لا تنوي الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وزير المالية أكد أن العراق لا يريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه الصعبة والمكلفة

وقال عضو اللجنة الاقتصادية مازن الفيلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزير المالية حدد نهاية الشهر الحالي موعدًا لتقديم مسودة غير نهائية للخروج بالإصلاحات، فيما سيقدم منتصف الشهر المقبل مسودة للمناقشة وبعد التشاور مع الرئاسات الثلاث"، لافتًا إلى أن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أشار إلى وجود تراكمات سابقة والخزينة شبه خالية والوضع استثنائي ويحتاج إلى فترة طويلة".

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر

وتابع الفيلي أن "وزير المالية أكد أن العراق لا يريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه الصعبة والمكلفة".

وأضاف أن "وزير المالية ذكر أن تحديد مدة شهرين في المادة السابعة من قانون الاقتراض لتقديم الحكومة ورقة إصلاحات أو ورقة تطوير اقتصادية غير كاف، لأن المدة قليلة وتحتاج الحكومة إلى ستة أشهر لتقديم هذه الورقة لا سيما وأن الدوام الرسمي أصبح 25% في الفترة الماضية بسبب تفشي كورونا، وبات من الصعب تقديم ورقة إصلاح خلال هذه المدة".

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".

وأضاف أن "الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال ،ما اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه".

وأشار علاوي إلى "تشكيل فريق مختص مكون من 40 موظفًا يعملون بشكل متواصل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية"، مبينًا أن "اسباب تأخير تقديمها فنية وتاريخية".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المالية للعراقيين: "الصدمات" قادمة..



استعدوا لعامين من "التقشف"

بيان من وزير المالية بعد أنباء عن استقالته إثر مشادة مع الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ينوي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ينوي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).