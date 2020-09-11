العراق: قانون موازنة 2020 يصل مجلس الوزراء بعجز 81 ترليون دينار.. وتفاصيل اخرى!

2020/09/11 | 19:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، اليوم الجمعة، عن وصول قانون موازنة2020 الى مجلس الوزراء بعجز بلغ 81 ترليون دينار عراقي.

وقال رشيد، في تدوينة له على تويتر، ان مشروع قانون موازنة ٢٠٢٠اوصل الى مجلس الوزراء بمبلغ ١٤٨ ترليون دينار نفقات مقابل٦٧ ترليون دينار ايرادات و سعر برميل النفط ب ٤٠،٥١ دولار.

وأضاف: مايعني ان هذه الموازنة بها فجوة عجز ٨١ ترليون دينار ويغطى اكثرية هذا العجز بقروض مايعني ان الموازنة لم يتم اعدادها الا من اجل مزيد من القروض.

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