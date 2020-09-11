خلافات بين رئاسة الوزراء ووزارة النفط بشأن الإنتاج

2020/09/11 | 19:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد تقرير صحفي، الجمعة، وجود خلافات بين وزارة النفط ورئاسة الوزراء بشأن تخفيضات انتاج النفط التزاما بإتفاق "أوبك+" وطلب اعفاء في العام المقبل، بسبب المشكلات المالية.





وجاء في تقرير لوكالة رويترز، اليوم (11 ايلول 2020)، وقال مسؤول عراقي كبير مطلع على المحادثات إن هناك خلافا في وجهات النظر بين وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء بشأن الامتثال الكامل للتخفيضات أو طلب إعفاء في العام المقبل.

واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر هويته، إن "وزارة النفط تريد طلب إعفاء، بينما يصر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء على الامتثال، والخلاف يدور حول المشكلات المالية للعراق حالي".

وكان العراق قد وافق في شهري ايار وحزيران على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قليلا من مليون برميل يوميا، مع تخفيف ذلك الخفض إلى 849 ألف برميل يوميا اعتبارا من تموز وحتى نهاية العام.

واستمر العراق عضوا في الاتفاق لكنه أنتج ما يزيد عن حصته، ويرغب الآن في الالتزام الكامل بأهداف الإنتاج المتفق عليها وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا في الفترة بين أيار وتموز عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.

وذكر مصدر في اوبك، ان "هناك معارضة قوية في العراق للمشاركة المستمرة في تخفيضات الإمدادات، وكانت هناك محادثات غير رسمية بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء من تخفيضات النفط في 2021، لكن لم يتضح ما إذا كان العراق سيتخذ تلك الخطوة فعليا أم لا".

وفي شهر آب، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القليلة الماضية لكنه قال إنه ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين.

وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي إن بغداد تظل ملتزمة بالكامل باتفاق خفض إمدادات نفط أوبك+، نافيا تقارير إعلامية ذكرت أنها تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق الخفض خلال الربع الأول من 2021.

وفي حزيران، قال العراق إنه طلب من أوبك أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للأعضاء عند تقاسم عبء تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 بالمئة في 2020 في ضوء انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، مقارنة مع نمو 4.4 بالمئة في 2019.

ا.ح

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