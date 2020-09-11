القوة الجوية يرسل طائرة خاصة محملة بالاوكسجين لدعم ناظم شاكر في مواجهة كورونا

2020/09/11 | 19:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، الخميس، ارسال طائرة خاصة محملة بالاوكسجين لدعم المدرب ناظم شاكر في مواجهة فيروس كورونا.

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