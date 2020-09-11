صحة نينوى : افتتاح مستشفيين في أيمن الموصل

2020/09/11 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن افتتاح مستشفيين كرفانيين في ايمن الموصل.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/أن"تم افتتاح المستشفيين بعد انتهاء العمل منهما وتزويدهما باجهزة الفحصوصات المختبرية لفايروس كورونا ".واضاف ان"المستشفيين الكرفانيين زودتا بالكوادر الطبية بعد استئناف العمل بهما لحاجة سكان ايمن الموصل لمشافي الحجر الصحي"/انتهى

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