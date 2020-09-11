عون: أطنان من مادة شديدة الانفجار عُثر عليها في مرفأ بيروت

2020/09/11 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن السلطات عثرت على عدة أطنان من مواد شديدة الانفجار بمرفأ بيروت بعد انفجارالرابع من أب المدمر، ظلت مخزنة 15 عاما.وكان الجيش قد قال في الثاني من ايلول إنه اكتشف 4350 كيلوغراما من مادة نترات الأمونيوم مخزنة بالقرب من المرفأ.ونترات الأمونيوم مادة شديدة الانفجار كانت سببا في الانفجار الذي وقع في الرابع من أب وأودى بحياة نحو 190 شخصا ودمر مساحة واسعة من بيروت.وكان انفجار الرابع من أب قد تسببت فيه كمية أكبر بكثير من تلك المادة بلغت حوالي 2750 طنا وقال مسؤولون إن تلك الكمية ظلت مخزنة في المرفأ لنحو ستة أعوام دون مراعاة شروط السلامة.وبعد اجتماعه مع كبار مسؤولي الجيش المشرفين على العمل في موقع المرفأ المدمر، قال عون في بيان "خلال عمليات البحث في المرفأ تم العثور عند مدخله على 4350 كيلوغراما من نترات الأمونيوم موجودة في مستوعبات منذ العامين 2004 و2005، فتم إتلافها في حقول التفجير المخصصة لذلك".وأضاف "تم الكشف على 143 مستودعا فيها مواد قابلة للاشتعال".وشب حريق ضخم أمس الخميس في مخازن بالمرفأ لا يزال بعضها يضم سلعا برغم الضرر الذي خلفه الانفجار وقال مصدر إن الحريق نتج عن أعمال لحام ضمن الإصلاحات الجارية./انتهى9

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