الكشف عن جريمة قتل شاب بعد ٢٤ ساعة من الحادثة والقبض على القاتل في تلعفر غرب الموصل

2020/09/11 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/القت قوات الشرطة في مكتب مكافحة أجرام قضاء تلعفر القبض على متهم بعد ٢٤ساعة من حادثة قتل في قضاء تلعفر .واوضح بيان للشرطة تلقت تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/نسخة منه أن" مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى تمكن خلال اقل من ٢٤ ساعة من كشف جريمة قتل شاب وتم العثور على جثته في احد الدور المتروكة داخل قضاء تلعفر.واضاف وبعد اجراء الكشف على محل الحادث ونقل الجثة الى الطب العدلي تم القبض على المجرم القاتل والذي اعترف بعد مجابهته بالادلة بارتكابه جريمة القتل بواسطة آلة حادة حيث طلب من المجنى عليه ممارسة أمور غير اخلاقية وبسبب امتناعه حصلت مشاجرة بينهما ادت الى قتله"./انتهى

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