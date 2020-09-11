الكاظمي يلتقي البارزاني.. ماذا دار بينهما؟

2020/09/11 | 19:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الجمعة، على اعتماد "حوار متبادل" والسعي لإجراء انتخابات "ناجحة"...

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