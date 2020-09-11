الرئيس اللبناني يعلن عن العثور على أطنان من مادة شديدة الانفجار في مرفأ بيروت

2020/09/11 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن السلطات عثرت على عدة أطنان من مواد شديدة الانفجار بمرفأ بيروت بعد انفجارالرابع من أغسطس المدمر، ظلت مخزنة 15 عاما.

وقال عون بعد اجتماعه مع كبار مسؤولي الجيش المشرفين على العمل في موقع المرفأ المدمر، في بيان: “خلال عمليات البحث في المرفأ تم العثور عند مدخله على 4350 كيلوغراما من نترات الأمونيوم موجودة في مستوعبات منذ العامين 2004 و2005، فتم إتلافها في حقول التفجير المخصصة لذلك”.

وأضاف “تم الكشف على 143 مستوعبا فيها مواد قابلة للاشتعال”.

وكان الجيش قد قال في الثاني من سبتمبر، إنه اكتشف 4350 كيلوغراما من مادة نترات الأمونيوم مخزنة بالقرب من المرفأ.

ونترات الأمونيوم مادة شديدة الانفجار كانت سببا في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأودى بحياة نحو 190 شخصا ودمر مساحة واسعة من بيروت.

وكان انفجار الرابع من أغسطس قد تسببت فيه كمية أكبر بكثير من تلك المادة بلغت حوالي 2750 طنا.



وقال مسؤولون إن تلك الكمية ظلت مخزنة في المرفأ لنحو ستة أعوام دون مراعاة شروط السلامة.

وشب حريق ضخم أمس الخميس في مخازن بالمرفأ لا يزال بعضها يضم سلعا برغم الضرر الذي خلفه الانفجار.



وقال مصدر إن الحريق نتج عن أعمال لحام ضمن الإصلاحات الجارية.

وأدى الحريق، الذي وقع بعد الانفجار الضخم بنحو شهر، إلى تصاعد دخان كثيف فوق العاصمة وأثار الذعر بين السكان.

وتسبب انفجار الرابع من أغسطس آب في مقتل نحو 190 شخصا وإصابة ستة آلاف، إضافة إلى أن تسعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

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