الانبار تطلق حملة كبرى لزراعة 5 الاف شتلة  مختلفة لتزين الجزرات الوسطية

2020/09/11 | 19:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير دائرة بلدية ناحية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة، عن اطلاق حملة كبرى حملة لزراعة اكثر من 5 الاف شتلة مختلفة للتزين الطرق الرئيسية والفرعية في الناحية .

وقال العبيدي في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/ ان” حكومة الانبار المحلية وبالتعاون مع الواحات الصحراوية في وزارة الزراعة نظمت حملة كبرى شملت زراعة اكثر من 5 الاف شتلة من الاشجار المختلفة على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، بعد انجاز عمليات الدفن وتسوية الحفريات واكساء الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية “.

واضاف المحمدي ان” الحملة جاءت لتشجير الجزر الوسطية لإعطاء جمالية للشوارع المدينة تحت شعار ازرع شجرة بدل العبوة لمحوا ذاكرة ارهابي داعش وما خلفته من اضرار جسمية في شبكة الطرق والبنى التحتية في المناطق الغربية ، موضحا ان” عملية تشجير الجزرات الوسطية وأدمتها تأتي ضمن خطة اعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق والجزرات الوسطية التي تضررت بشكل كبير نتيجة العمليات الارهابية “.



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