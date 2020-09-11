الجيش الايراني يطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة امريكية

2020/09/11 | 19:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الجيش الإيراني، إنه أطلق تحذيرات ضد طائرات مسيّرة أمريكية اقتربت من منطقة مناورات يجريها شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، مؤكدًا أنها ابتعدت بعد تلقي التحذيرات.وذكر شهرام إيراني، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 99"، التي انطلقت صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي في الجيش أطلقت تحذيرات لطائرات أجنبية وطلبت منها الابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات.وأضاف، أنه تم رصد تغيير في سلوك طائرات مسيرة من دون طيار أمريكية منذ يوم أمس، مشيرًا إلى أن وحدات القوات الجوية والبحرية، بما فيها طائرات P3F وF-27 وطائرات استطلاع، وجهت تحذيرات للقوات الأجنبية لمغادرة منطقة المناورات.وأشار إيراني إلى أن "طائرات استطلاع أمريكية كانت تعمل على جمع المعلومات من منطقة المناورات"، مؤكدا أنها "أجبرت على مغادرة المنطقة، بعد إدراكها استعداد منظومات الرصد والمراقبة والدفاع الإيرانية" حيث تم ارسال طائرة كرار المسيرة من قبل قوة الدفاع الجوي لملاحقات طائرات الدرون الاميركية.وبدأت القوات البرية والجوية والبحرية في الجيش الإيراني مناورات واسعة جنوب البلاد، لمدة ثلاثة أيام، وقال الجيش إنها ستشهد اختبارات لإطلاق صواريخ كروز من سفينة "فاتح" ومروحيات.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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