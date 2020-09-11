الكتاب الثالث من العقد الاجتماعي لجون جاك روسو - زهير الخويلدي

2020/09/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي قبل التحدث عن الأشكال المختلفة للحكومة، دعونا نحاول تثبيت المعنى الدقيق لهذه الكلمة التي لم يتم شرحها بشكل جيد الى حد الآن.الفصل الأولفي الحكومة بشكل عام أحذر القارئ من أن هذا الفصل يجب أن يقرأ بهدوء، وأنني لا أعرف فن الوضوح بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون أن يكونوا منتبهين.



لكل فعل حر سببين يجمعهما لإنتاجه: واحد أخلاقي، وهو الإرادة التي تحدد الفعل؛ والأخرى فيزيائي، وهو السلطة ......





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