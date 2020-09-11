القاموس القرآنى : ثواب ، أثاب ، مثوبة.. - أحمد صبحى منصور

2020/09/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور أولا : ( ثواب ) يأتي في الجزاء الحسن فقط : 1 ـ في الدنيا والآخرة.



( أعظم الثواب ما كان في الدنيا والآخرة معا ) 1 / 1 : قال جل وعلا : ( وَلِيُمَحِّصَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿-;-١-;-٤-;-١-;-﴾-;- أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّـهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿-;-١-;-٤-;-٢-;-& ......





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