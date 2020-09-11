أسفر عن قتيل.. انفجار يهز محافظة طهران

2020/09/11 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية، فيما تداول إيرانيون مقاطع فيديو تظهر آثار الحادث.

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