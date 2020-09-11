إعلام إسرائيلي: البحرين تعتزم تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/09/11 | 20:04 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 2ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - صورة من أرشيف رويترز.القدس/دبي (رويترز) - قال مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية العامة على تويتر يوم الجمعة إن البحرين ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، دون أن يذكر مصدرا لمعلوماته.وقال رافائيل آهرين، مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن يوم الجمعة انضمام البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض.ويستضيف ترامب يوم الثلاثاء مراسم في البيت الأبيض لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس آب.وقال عميشاي شتاين مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة (كان) التلفزيونية إن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيكون في واشنطن يوم الاثنين.ولم يرد مركز الاتصال الحكومي بالبحرين ولا سفارة المملكة في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب.كانت البحرين قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي.جاء ذلك عقب قرار السعودية بالسماح لرحلة جوية تجارية إسرائيلية بعبور أجوائها في الطريق إلى الإمارات.والبحرين حليف وثيق للسعودية والإمارات، وتستضيف مقر البحرية الأمريكية في المنطقة.كانت الرياض قد أرسلت في عام 2011 قوات إلى البحرين للمساعدة في قمع انتفاضة.كما قدمت السعودية بالاشتراك مع الكويت والإمارات، حزمة إنقاذ اقتصادي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2018.وتحاول إدارة ترامب إقناع دول عربية سنية أخرى قلقة من النفوذ الإيراني بإقامة علاقات مع إسرائيل.وأشارت السعودية إلى أنها ليست مستعدة لذلك.وإذا أقامت البحرين علاقات رسمية مع إسرائيل فستكون رابع دولة عربية تفعل ذلك بعد مصر والأردن والإمارات.إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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