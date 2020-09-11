كورونا يخطف نجما آخر من نجوم الكرة العراقية ..وفاة ناظم شاكر في اربيل

2020/09/11 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلن مساء اليوم عن وفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر في احدى مستشفيات أربيل متأثرا باصابته بفايروس كورونا.وكانت مصادر متعددة قد اشارت اليومين الماضيين الى تدهور صحة شاكر بعد حصول مضاعفات بسبب كورونا.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اوعز الاثنين الماضي بأرسال فريق طبي إلى أربيل لمتابعة حالة شاكر، وتقال رئيس الفريق […]

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