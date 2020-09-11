دولة خليجية تعتزم إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/09/11 | 20:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع أن البحرين تعتزم إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، اليوم الجمعة.



وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية العامة قوله: إن البحرين ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، دون أن يذكر مصدرًا لمعلوماته.

وقال رافائيل آهرين، مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن، اليوم الجمعة، انضمام البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض.



ويستضيف ترامب، يوم الثلاثاء، مراسم في البيت الأبيض لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس آب.

وقال عميشاي شتاين مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة (كان) التلفزيونية: إن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيكون في واشنطن يوم الاثنين.

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