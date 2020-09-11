مقتل شخص وإصابة 10 بانفجار شرقي طهران

2020/09/11 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أكدت سلطات بلدة نسيم شهر شرقي العاصمة الإيرانية طهران، مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار ضخم في مركز لبيع البطاريات أو تصنيعها.وقال مدير دائرة الإطفاء في البلدة كيان سلطان بور، إن "الزجاج في مبان مجاورة لموقع الانفجار تحطم من شدة الانفجار، الذي شعر به السكان حتى كيلومتر، فيما تعرضت 30 بناية للتصدع أو الانهيار الجزئي، كما تضررت 23 سيارة قريبة من موقع الحادث".وأضاف، أن "السلطات بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار"./انتهى9

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