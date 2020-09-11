تسجيل 206 أصابات جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/11 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 206 أصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 197 محلية، والأخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد وما زالوا بالحجر الصحي.واشارت الصحة الأردنية في موجز صحفي الى تسجيل 103 حالات شفاء اليوم كانت تتعالج بالمستشفيات الحكومية وأماكن العزل، موضحة ان اجمالي عدد الاصابات بالمملكة ومنذ انتشار الوباء وصل الى 2945.وكان مدير مستشفى الامير حمزة الحكومي بالاردن الدكتور عبد الرزاق الخشمان، قد أعلن ظهر اليوم عن وفاة مواطنة اردنية/ 67/ عاما مصابة بفيروس كورونا./انتهى

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