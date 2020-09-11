وفاة الكابتن ناظم شاكر بفيروس كورونا

2020/09/11 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي اللاعب السابق ناظم شاكر، اليوم الجمعة، بعد صراع مع فايروس كورونا.

وتدهورت الحالة الصحية للمدرب الحالي واللاعب الدولي السابق ناظم شاكر ليلة امس، قبل ان تستقر حالته مجدداً اليوم.

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