تسير نحو 30 الف حالة شفاء… الرصافة تسجل “حصيلة مرتفعة” للمتعافين من كورونا خلال 24 ساعة

2020/09/11 | 20:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أوضحت صحة الرصافة، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ465 المسجلة بفيروس كورونا لهذا اليوم، فيما نشرت تفاصيل حالات الشفاء الجديدة.

وقال مدير عام صحة بغداد/الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان، إنه “تم تسجيل 465 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 184 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي الفعال”.

وأضاف ان “الاصابات الجديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

184 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الشعب 20 حالة

قطاع الاستقلال 18 حالة

قطاع البلديات الاول 10 حالات

قطاع الصدر 46 حالة

قطاع بغداد الجديدة 8 حالات

قطاع البلديات الثاني 41 حالة

قطاع المدائن 11 حالة

قطاع الرصافة 10 حالات

قطاع النهروان 20 حالة

281 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 92 حالة محلة 517, 552, 513, 538, 555, 521, 517, 518, 529, 556, 553, 544, قطاعات 39, 71, 31, 43,

الكرخ 20 حالة ضمن المناطق التالية, الغزالية حالة واحدة, مجمع الصالحية حالتين, حي الخضراء حالة واحدة, المنصور 3 حالات, حي العامل حالة واحدة, البياع حالة واحدة, حي الاعلام حالتين, الشعلة حالة واحدة, الدورة 4 حالات, اليرموك حالة واحدة, السيدية حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, الحرية حالة واحدة,

الشعب 16 حالة محلة 331, 338, 330, 341, 327, حي اور, البنوك, حي البساتين, الثعالبة

الجادرية حالتين محلة 913, 909

المشتل 3 حالات محلة 729,

حي الزهراء حالتين

بغداد الجديدة 13 حالة محلة 709, 723, 727, الف دار

الكرادة 13 حالة محلة 906, 902, 901, 910

محافظة ذي قار حالة واحدة الشطرة

شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503, 508

العبيدي 4 حالات محلة 762, 791

جسر ديالى 10 حالات محلة 101, مخازن الطاقة, الزراعي

حي تونس 3 حالات محلة 330, 328, افاق عربية

الامين 8 حالات محلة 733, 747, 739, 740, قرب جامع الاسراء

القاهرة 3 حالات محلة 322, 324

المدائن 14 حالة محلة الجمعية, قرب مرقد سلمان المحمدي, الزراعي

الوزيرية 4 حالات محلة 301,

الطالبية 4 حالات محلة 340, 341, 321

المعامل 4 حالات محلة 777, 799, الزراعي

زيونة 9 حالات محلة 714, 718

سبع قصور حالة واحدة

البلديات 7 حالات محلة 728, 738, 735

السعدون حالة واحدة محلة 101

الزعفرانية 9 حالات محلة 960, 951, 970, 966

الشماعية حالة واحدة محلة 758

محافظة النجف حالة واحدة المناذرة

الحسينية 6 حالات محلة 223, 220, حي الزهور

الغدير 5 حالات محلة 706, 701,

الكيلاني حالة واخدة محلة 143

المعامل حالة واحدة

محافظة المثنى حالة واحدة الرميثة

حي اكد حالة واحدة محلة 768

حي المأمون حالة واحدة محلة 765

بسماية حالة واحدة قرية 10

الكفاح 3 حالات محلة 125, 127

حي النصر حالة واحدة

الاعظمية حالتين محلة 316, 338

مشروع ماء الرصافة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 35305 توفي منهم 1184 للاسف فيما اكتسب الشفاء 29494 ومتبقي قيد العلاج 4627”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

و أكد الساعدي ان صحة الرصافة سجلت اكتساب544 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا.

وبيّن أن “حالات الشفاء كانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 233 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 41 حالة شفاء في منطقة الشعب .



و38 حالة شفاء في منطقة سبع قصور .



و 33 حالة شفاء في المشتل .



و 32 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء .



و29 حالة شفاء في منطقة الحبيبية .



و 27 حالة شفاء في منطقة الاعظمية .



و19 حالة شفاء في منطقة حي البتول .



و 17 حالة شفاء في منطقة زيونة .



و 15 حالة شفاء في منطقة حي النصر ومثلها في حي المنتظر .



و 14 حالة شفاء في منطقة الدورة .



و 12 حالة شفاء في منطقة التاجي .



و 10 حالات شفاء في صحة بابل .



و9 حالات شفاء في منطقة بغداد جديدة”.

وافاد ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 29494 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية.

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