ديالى تعلن انجاز 50% من مشروع” المستشفيات البيضاء” وتؤكد: ستخفف الضغط على بعقوبة

2020/09/11 | 20:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن انجاز 50% من مشروع المستشفيات البيضاء في 3 وحدات ادارية داخل المحافظة..وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروع بناء 3 مستشفيات في مدن( بلدروز- مندلي- بني سعد) وصل الى نسب انجاز بلغت 50% وهو مؤشر ايجابي على سرعة العمل خاصة وان المستشفيات نتبنى بطريق البناء السريع بتمويل ودعم مباشر من قبل وزارة الصحة”.واضاف العزاوي،ان” مشروع المستشفيات البيضاء سيوفر 70 سرير في المدن الثلاث بالاضافة الى مختبرات واجنحة واقسام طبية متطورة مع كوادر متخصصة بالاضافة الى مبنى لاقامة الاطباء وبقية الاختصاصات الاخرى لافتا الى ان المستشفيات ستكون اطار بالغ الاهمية للتخفيف من الضغط على مستشفيات بعقوبة المركزية من ناحية اجراء العمليات ورقود المرضى”.وتعاني ديالى من قلة المستشفيات مع زيادة كبيرة في اعداد السكان في السنوات الاخيرة ما زاد من الضغط على المستشفيات المركزية في بعقوبة

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