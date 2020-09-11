عاجل | وفاة النجم الدولي السابق ناظم شاكر في أربيل جراء إصابته بفايروس كورونا

2020/09/11 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وفاة النجم الدولي السابق ناظم شاكر في اربيل جراء اصابته بفايروس كورونا

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