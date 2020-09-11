“انفجار جديد” لإصابات كورونا في الكرخ…وفيات مدنية وهبوط اكثر للشفاء

2020/09/11 | 20:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 597 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 22ابو دشير —————— 7الاسكان —————— 9الاعلام —————— 8البياع —————— 14التاجي —————— 33التراث —————— 4الحارثية —————— 1الحرية —————— 39الخطيب —————— 2الــدورة -———-—— 41الدولعي —————— 9الرحمانية —————— 1السيدية —————— 8الشالجية —————— 1الشرطة الرابعة ———— 1الشعلة —————— 37الصالحية —————— 7الطارمية —————— 16العطـيـفيـة -————— 9العلاوي —————— 7الغزاليـة -————— 10القادسيـة —————- 7الكاظميـة ————— 29الكــرخ —————- 2اللطيـفيـة ————— 6المحمودية ————— 48المشاهدة ————— 4المنصور —————- 16النصر والسلام ———- 1الوشاش ————— 1اليوسفية ————— 2اليـرموك ——-——— 18جــكوك —————- 7حي الجامعة ————- 2حي الجهاد -———— 35حي الخضراء -———— 1حي العامل -————- 41حي العدل ——-——- 46سبع البور ————— 5ســويـب ————— 4مجمع مطار بغداد ——— 1جانب الرصافة -——— 14محافظة ذي قار ——— 4محافظة واسط ———— 3محافظة النجف ———- 2محافظة الديوانية -—— 2محافظة ديالى -——— 2محافظة بابل ———— 2محافظة صلاح الدين —- 2محافطة نينوي ——— 1محافظة كربلاء ——— 1محافظة ميسان ——— 1محافظة المثنى ———- 1

الشفاء:201الوفيات:2

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