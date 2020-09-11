فيديو.. فى أول لقاء تليفزيونى لها.. هذا ماقالته ابنة هيفاء وهبي عن والدتها

2020/09/11 | 20:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ ظهرت مؤخرا زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في مقطع مصور لها عبر موقع “إنستغرام” وهي تؤدي أغنية “بالبنط العريض” للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، برفقة ابنتها ، وتفاعل الجمهور معاها بشكل كبير ، ووصل الأمر أن البعض شبه صوتها بصوت والدتها الفنانة الكبيرة.View this post on Instagram لقيت الطبطبة😍 […]

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