درجال ناعياً شاكر: إن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون

2020/09/11 | 20:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{الفرات نيوز :بغداد} نعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مساء اليوم الجمعة، رحيل النجم الدولي السابق ناظم الذي وافاه الأجل مساء اليوم إثر تبعات إصابته بفيروس كورونا.





قال درجال في تعزيته التي رصدتها وكالة {الفرات نيوز} " قلوبٍ يعتصرها الألمُ والحزن ومزيد من الحزن والآسى مع التفويض للبارئ الأعلى بما أراد وقدر، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى النجم الدولي السابق ناظم شاكر.

أصدق التعازي وأطيب المواساة إلى أسرة الفقيد خاصة وذويه عامة والى الاوساط الرياضية، راجيا من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة في مقام الصديقين والشهداء والصالحين ، وأن يخلفه في أهله خيرا

رحمك الله يا صديقنا واخينا العزيز الغالي، وغفر الله لك وأسكنك فسيح جناته.



إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.



ولا نقول إلا ما يرضي الله، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

Hazem

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