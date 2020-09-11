2020/09/11 | 20:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين مملكة البحرين وإسرائيل.





ويأتي هذا الاعلان بعد أسابيع قليلة من اتفاق اسرائيل والامارات على تطبيع العلاقات برعاية ومباركة امريكية.

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).