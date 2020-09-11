ترامب يعلن التوصل إلى “اتفاق سلام” بين إسرائيل والبحرين

2020/09/11 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “اختراق دبلوماسي” جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”: “خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام.



ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما”.

فيما ندد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين واصفة الخطوة بأنها “خيانة للقضية الفلسطينية”.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

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