عماد محمد: مالي الخاص بخدمة نادي كربلاء.. بشرط

2020/09/11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النجم الدولي السابق عماد محمد: ان نادي كربلاء يحتاج الى حلول واقعية وليست ترقيعية بعد فشل الادارة بقيادته وانزاله الى دوريالمظاليم.و اشار محمد الى انه مستعد لخدمة المحافظة ورياضتها وانتشال نادي كربلاء ودعمه من حسابي المالي الخاص للتعاقد مع لاعبين ومدربينفي حال خروج الادارة غير الشرعية التي تقود النادي حاليا.

