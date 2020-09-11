هل الرأسمالية آخر نظام اقتصادي تصل إليه البشرية. - عبد الفتاح علي رضا

2020/09/11 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الفتاح_علي_رضا إن البشرية كانت ولاتزال تحلم بإقامة مجتمع خال من استغلال الإنسان للإنسان.



وقد حدثت تجارب في الزمن القديم لإقامة مثل هذا المجتمع الخالي من الاستغلال.



ويمكن اعتبار (المزدكيه )نسبة إلى مؤسسها مزدك الفارسي الأصل اول حركة (اشتراكية ) لإقامة مثل هذا المجتمع.



فقد دعا مزدك إلى مشاعية وسائل الإنتاج البداءيه آنذاك والإنتاج أيضا.



فقد خصص مكان لجمع كافة المواد الغذائية وأمر أن يأخذ كل فرد ما يحتاجه فقط .ول ......





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