2020/09/11 | 20:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إنجاز تاريخي جديد"..ترامب يعلن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل

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