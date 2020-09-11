نتنياهو: تطبيع علاقات البحرين وإسرائيل يؤذن

2020/09/11 | 20:35 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - صورة من أرشيف رويترز.القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل إن الاتفاق “عهد جديد للسلام”.وقال نتنياهو في بيان “لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية”.إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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