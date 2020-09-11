جازبروم الروسية تقلص استثمارات 2020 إلى 922.5 مليار روبل

2020/09/11 | 20:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت شركة الغاز الروسية العملاقة التابعة للدولة جازبروم يوم الجمعة إنها تعتزم إنفاق ما إجماليه 922.5 مليار روبل (12.31 مليار دولار) على الاستثمارات هذا العام، وذلك بعد أن قلصت 182.2 مليار روبل (2.43 مليار دولار) عن خطتها المبدئية.

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