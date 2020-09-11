وفاة المدرب العراقي ناظم شاكر بكورونا

2020/09/11 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المدرب العراقي واللاعب الدولي السابق، ناظم شاكر، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا....

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