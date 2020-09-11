2020/09/11 | 20:41 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي المدرب العراقي واللاعب الدولي السابق، ناظم شاكر، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المدرب العراقي ناظم شاكر بكورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المدرب العراقي ناظم شاكر بكورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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