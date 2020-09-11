قتيل وجرحى بانفجار قرب العاصمة الإيرانية

2020/09/11 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد التلفزيون الإيراني مساء الجمعة، بأن انفجاراً وقع قرب العاصمة طهران أوقع قتيلاً وعدداً من الجرحى.



وذكرت رويترز أن "التلفزيون الإيراني افاد بأن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون في انفجار في متجر قرب العاصمة طهران"، مضيفا أن "أضرارا أصابت 30 مبنى على الأقل جراء الانفجار".

واضافت نقلا عن المحطة الإيرانية "وقع انفجار في متجر للبطاريات في شارع التوحيد في جنوب نسيم شهر، وقُتل شخص وأصيب عشرة على الأقل، ولحقت أضرار بالغة بعشر سيارات و30 مبنى أيضا".

وبين أن "سبب الانفجار قيد التحقيق".

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