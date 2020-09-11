وزير الشباب يعزي الاسرة الرياضية بوفاة ناظم شاكر

2020/09/11 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ عزى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة الاسرة الرياضية بوفاة نجم الكرة السابق ناظم شاكر.وقال درجال في بيان التعزية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : بقلوبٍ يعتصرها الألمُ والحزن ومزيد من الحزن والآسى مع التفويض للبارئ الأعلى بما أراد وقدر، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى النجم الدولي السابق ناظم شاكر.واضاف أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد خاصة وذويه عامة والى الاوساط الرياضية، راجيا من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة في مقام الصديقين والشهداء والصالحين ، وأن يخلفه في أهله خيرا....رحمك الله يا صديقنا واخينا العزيز الغالي، وغفر الله لك وأسكنك فسيح جناته.وتابع إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونين ولا نقول إلا ما يرضي الله، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون./انتهى9

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