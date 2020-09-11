2020/09/11 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة/نينا/قطع متظاهرون غاضبون مساء اليوم الجمعة جسري بته والثورة داخل الحلة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على ما أسموه بالعنف الذي تعاملت به الشرطة مساء أمس الخميس.وقال المتظاهر حيدر الموسوي" أن العشرات من المتظاهرين قاموا بقطع جسري بته والثورة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية مساء أمس الخميس واعتقال عدد منهم.واضاف أن تظاهرة يوم امس كانت سلمية إلا أنهم فوجئوا بالافراط في استخدام العنف من قبل شرطة مكافحة الشغب واعتقال العديد من المتظاهرين.واضاف أن على الأجهزة الأمنية إطلاق سراح المعتقلين وتقديم اعتذار لأبناء المحافظة بسبب استخدام العنف ضدهم"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون جسرين في بابل احتجاجا على استخدام العنف ضدهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون جسرين في بابل احتجاجا على استخدام العنف ضدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).