2020/09/11 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،منذ قليل ، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدة القصيرة تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.وغرد ترامب قائلا : “إنجاز تاريخي آخر، أصدقائنا البحرين وإسرائيل وافقا على توقيع اتفاق سلام، وهي الدولة الثانية التي تصنع السلام مع إسرائيل فى أقل من ٣٠ يوما”.كما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إنجاز تاريخي آخر” ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إنجاز تاريخي آخر” ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).