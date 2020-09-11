وفاة نجم الكرة العراقي ناظم شاكر بعد إصابته بكورونا

2020/09/11 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي نجم المنتخب العراقي لكرة القدم السابق والمدرب ناظم شاكر، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفقا ما أفاد به مراسل الحرة.

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