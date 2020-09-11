الخطوط الجوية السنغافورية تطلق ما يسمى بـ(الرحلات إلى لا مكان)

2020/09/11 | 21:05 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، اطلاق "الرحلات إلى لا مكان"، في مبادرة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ستريتس تايمز"، نقلا عن مصادر، فان ركاب الرحلات سيتمكنون من قضاء حوالي ثلاث ساعات دون جهة محددة والعودة إلى مطار شانغي الذي انطلقوا منه.





وأفيد سابقا، بأن شركة الخطوط الجوية السنغافورية "سينغافوز أيرلاينزس"، ستسرح نحو 2.4 ألف موظف بسبب جائحة كورونا.

وكانت مثل هذه الرحلات "إلى لا مكان" شائعة في تايوان بسبب إغلاق الحدود وتوقف الرحلات الجوية وسط الوباء العالمي.

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