ترامب: البحرين توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/09/11 | 21:06 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 2الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في بنسلفانيا يوم الجمعة.تصوير: جوناثان إرنست - رويترز.واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.ونشر ترامب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك إنهم اتفقوا على “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين”.وقال البيان المشترك “هذه انفراجة تاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة”.وذكر البيان أن البحرين قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات في مراسم توقيع الاتفاق بينهما يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.وأضاف أن نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيوقعان “إعلان سلام تاريخيا” خلال المراسم.وقال البيان المشترك إن الطرفين “سيواصلان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني...”.إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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