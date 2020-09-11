السيسي يثمّن الاتفاق البحريني الإسرائيلي

2020/09/11 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الاتفاق البحريني الإسرائيلي المعلن عنه اليوم.

وكتب السيسي في تغريدة على تويتر أنه تابع باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و البحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل.

وقال الرئيس السيسي “أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “اختراق دبلوماسي” جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين مملكة البحرين وإسرائيل.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق على التطبيع بين إسرائيل والبحرين، سيمثل “عهدا جديدا للسلام”.

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