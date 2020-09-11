عدنان درجال ينعى الكابتن ناظم شاكر

2020/09/11 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الجمعة، النجم الدولي السابق ناظم شاكر، بعد وفاته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان عدنان درجال:

بقلوبٍ يعتصرها الألمُ والحزن ومزيد من الحزن والآسى مع التفويض للبارئ الأعلى بما أراد وقدر، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى النجم الدولي السابق ناظم شاكر.

أصدق التعازي وأطيب المواساة إلى أسرة الفقيد خاصة وذويه عامة والى الاوساط الرياضية، راجيا من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة في مقام الصديقين والشهداء والصالحين ، وأن يخلفه في أهله خيرا.

رحمك الله يا صديقنا واخينا العزيز الغالي، وغفر الله لك وأسكنك فسيح جناته.



إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.



ولا نقول إلا ما يرضي الله، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتدهورت الحالة الصحية لللراحل ناظم شاكر ليلة امس واصبح في حالة حرجة قبل ان يتوفى قبل قليل في احدى مستشفيات اربيل .





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