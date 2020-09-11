نائب يتحدث عن شمول العراق بـ ’’صفقة القرن’’: هناك من يريد دولة كردية تشمل أجزاء من 4 دول

وكان اقليم كردستان اجرى في 25 ايلول 2017 استفتاء للإنفصال عن العراق حظي بتأييد 92% من المشاركين وفق للجنة المنظمة له ، فيما ردت الحكومة على هذا الاجراء باجراءات قوية منعت الاقليم من المضي بالانفصال.
ورأى السياسي الكردي البارز محمود عثمان، في وقت سابق ، أن الكرد "لا خيار لهم" في المرحلة المقبلة سوى تعزيز العلاقات مع بغداد بعد تعرضهم لـ "الخذلان" من قبل الولايات المتحدة، فيما حذرهم من الاعتماد "الخاسر" عليها مجدداً.
وقال عثمان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المجتمع الدولي وعلى رأسهم أميركا خذلوا الكرد في قضية استفتاء أيلول 2017، إذ رفضوه وتعاونوا جميعا على إفشاله، سواء الدول الإقليمية أو الكبرى".
وأضاف، أن "الكرد كأمة في سوريا وتركيا وإيران والعراق، لها الحق في تقرير مصيرها، لكن الظروف غير مهيأة لذلك"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة دائما ما تخذل الشعوب، وأي شعب يعتمد عليها يخسر لأنها تبحث عن مصلحتها فقط، وخاصة في عهد رئيسها الحالي دونالد ترامب الباحث عن المال".
وحث محمود عثمان، الأحزاب السياسية في إقليم كردستان على "إقامة علاقات ممتازة مع بغداد ومحاولة حل المشاكل العالقة معها، والتركيز عليها، خاصة وأنها تتجاوب، في الوقت الحاضر، مع المطالب الكردية"، مؤكداً على أن "الأجواء مناسبة لكي يتخذ الكرد هذا المسار".
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